18-летний житель Ярославской области может сесть за наезд на полицейского

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:18:22+03:00

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18-летний молодой человек сел за руль автомобиля не имя на это прав – водительского удостоверения у него не было. Когда его 2 февраля в Мышкине остановили сотрудники ГИБДД, юноша, вместо того, чтобы спокойно сдаться правоохранителям и потом заплатить штраф, решил сбежать. Он наехал на одного из полицейских, тот упал на капот, а потом, через несколько метров, свалился с машины на дорогу. Злоумышленнику удалось скрыться, но его быстро нашли.

Как оказалось, молодой человек уже был судим: еще до совершеннолетия он попался на краже и отбывал наказание в воспитательной колонии. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU