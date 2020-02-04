2020-02-04T14:18:22+03:00
Происшествия

18-летний житель Ярославской области может сесть за наезд на полицейского

Юноша пытался сбежать от сотрудников ГИБДД
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Злоумышленнику удалось скрыться, но его быстро нашли.Злоумышленнику удалось скрыться, но его быстро нашли.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

18-летний молодой человек сел за руль автомобиля не имя на это прав – водительского удостоверения у него не было. Когда его 2 февраля в Мышкине остановили сотрудники ГИБДД, юноша, вместо того, чтобы спокойно сдаться правоохранителям и потом заплатить штраф, решил сбежать. Он наехал на одного из полицейских, тот упал на капот, а потом, через несколько метров, свалился с машины на дорогу. Злоумышленнику удалось скрыться, но его быстро нашли.

Как оказалось, молодой человек уже был судим: еще до совершеннолетия он попался на краже и отбывал наказание в воспитательной колонии. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куда звонить, если с крыши нужно убрать сосульки
Ярославцев приглашают на семейный городской праздник-ярмарку
Ярославские нарушители земельного законодательства за 2019 год заплатили в бюджет 10,6 млн рублей
Ярославские спасатели сняли со льда собаку и ее хозяина
В Ярославской области начинающие фермеры получили более 20 миллионов рублей
Из Ярославля в Рыбинск будут ходить дополнительные автобусы
18-летний житель Ярославской области может сесть за наезд на полицейского
В Ярославле маршрутка врезалась в припаркованный на остановке Лексус
Ярославец сел на 7 лет за убийство приятеля кухонным ножом
В Ярославском Роспотребнадзоре рассказали, что нужно есть зимой
В Ярославле по Волге приплыло «ледяное сало»
В Ярославле осудят водителя автобуса, из-за которого 90-летняя бабушка лишилась руки
В Ярославле планируют отремонтировать ТЮЗ и художественное училище
В Рыбинске на Волжской набережной появятся стилизованные светильники
Ярославское МЧС: в Ярославле и Рыбинске снижается уровень воды
В Ярославле ко Дню Победы отремонтируют мемориалы
Ярославские полицейские нашли мошенника, обменявшего пенсионеру деньги на купюры «банка приколов»