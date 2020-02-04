Ярославец сел на 7 лет за убийство приятеля кухонным ножом

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:06:02+03:00

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Суд признал 43-летнего ярославца виновным в убийстве и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Пьяная ссора между двумя собутыльниками произошла в августе прошлого года. Подсудимый был в гостях у своего 31-летнего приятеля, сначала мужчины мирно пили, а потом между ними начался конфликт. И дошел он до того, что один схватил нож и ударил им другого в грудь. Травма оказалась смертельной – мужчина умер на месте происшествия.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU