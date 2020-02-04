В Ярославле осудят водителя автобуса, из-за которого 90-летняя бабушка лишилась руки

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:03:29+03:00

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4 июня 2019 года водитель рейсового автобуса высаживал пассажиров на автовокзале. Люди еще не успели выйти, как транспорт тронулся с открытыми дверями. 90-летняя бабушка попала под колеса ЛИАЗа и получила тяжелые травмы. Пожилой ярославне провели ряд сложных операций и ампутировали руку. На 45-летнего водителя возбудили уголовное дело.

– В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебная экспертизы, установлены все обстоятельства, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина признал свою вину. За свои действия он может лишиться свободы на три года, либо отправиться на принудительные работы или попасть под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU