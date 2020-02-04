В Ярославле планируют отремонтировать ТЮЗ и художественное училище

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:55:05+03:00

Заявку на капремонт уже отправили в Минкульт

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3 февраля заместитель председателя регионального правительства Роман Колесов и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова обсудили планы по сохранению объектов культуры Ярославской области.

В 2019 году на реализацию нацпроекта «Культура» регион получил из федерального бюджета 69,3 миллиона рублей. В этом году область рассчитывает на поддержку в размере 80 миллионов.

За счет областного бюджета уже разработали документацию на капитальный ремонт здания ТЮЗа, а также на реставрацию основного здания Ярославского художественного училища. Кроме того, планируют построить новый учебный и выставочный корпуса и создать академический парк.

Заявку на капремонт ТЮЗа уже направили в Минкульт. Стоимость проекта составит около 590 миллионов рублей. Для реставрации основного здания Ярославского художественного училища и строительства академического парка потребуется 343 миллиона рублей. Заявку на эти работы также подали в министерство.

Помимо названных объектов, власти региона определили еще 179 памятников истории и культуры, которые нуждаются в реставрации и ремонте. В их числе храмовый комплекс в деревне Хопылево Рыбинского района, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском.

Также на встрече обсудили вопрос строительства общежития для студентов Ярославского государственного театрального института.

ИСТОЧНИК KP.RU