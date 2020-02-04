В Рыбинске на Волжской набережной появятся стилизованные светильники

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:52:28+03:00

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В 2020 году на верхнем ярусе Волжской набережной на участке от Волжского моста до улицы Стоялой будут проведены работы по установке стилизованных фонарей.

Город постепенно становится в едином стиле. За три года власти сумели благоустроить Красную площадь, Вознесенский и Преображенский переулки, улицы Стоялую и Крестовую и Лоцманский бульвар.

На Волжской набережной появятся 20 стилизованных опор и светильников.

– Логичным завершением всех этих работ была бы реставрация Лоцманской биржи. В настоящее время ведем переговоры и с Правительством области, и с федерацией по вопросу финансирования этих масштабных планов, – поделился планами глава города Денис Добряков.

Кстати, демонтированные фонари с Волжской набережной повесят в районы, где мало освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU