В Рыбинске на Волжской набережной появятся стилизованные светильники
В 2020 году на верхнем ярусе Волжской набережной на участке от Волжского моста до улицы Стоялой будут проведены работы по установке стилизованных фонарей.
Город постепенно становится в едином стиле. За три года власти сумели благоустроить Красную площадь, Вознесенский и Преображенский переулки, улицы Стоялую и Крестовую и Лоцманский бульвар.
На Волжской набережной появятся 20 стилизованных опор и светильников.
– Логичным завершением всех этих работ была бы реставрация Лоцманской биржи. В настоящее время ведем переговоры и с Правительством области, и с федерацией по вопросу финансирования этих масштабных планов, – поделился планами глава города Денис Добряков.
Кстати, демонтированные фонари с Волжской набережной повесят в районы, где мало освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU