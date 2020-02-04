В Ярославле ко Дню Победы отремонтируют мемориалы

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:56:14+03:00

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К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в Ярославле отремонтируют 17 мемориальных объектов. Многие из них уже обследовали и определили, какие нуждаются в ремонте. Из городского бюджета на работы выделили 3,5 миллиона рублей.

Всего в Ярославле 25 мемориалов. Часть из них в хорошем состоянии и реконструкции не требует. Это скульптурная композиция «Пушка» в сквере на площади Подвойского, знак «Памяти тружеников тыла» в Тверицком бору и памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на улице 3-я Сергейцевская.

Но некоторые монументы требуют капитального ремонта. Так, у памятника «Скорбящая мать» на 2-й Ляпинской заменят крепления гранитных плит и выровняют тротуарную плитку. Обелиск в честь 30-летия Победы на Чайковского тоже ждут основательные работы: отремонтируют парапет и основание, переустановят гранитные плиты и выровняют основания бетонных плит.

ИСТОЧНИК KP.RU