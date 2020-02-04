Ярославские полицейские нашли мошенника, обменявшего пенсионеру деньги на купюры «банка приколов»

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:58:02+03:00

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84-летний житель Дзержинского района Ярославля обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. Пенсионер рассказал, что на улице к нему подошел молодой человек и завел разговор о денежной реформе, которая якобы сейчас проводится. Дедушка пустил мошенника в квартиру и показал гостю свои накопления, чтобы тот мог проверить, «правильные» ли они. После ухода неизвестного пенсионер обнаружил, что гость забрал все деньги, а вместо них оставил купюры «банка приколов».

Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого: им оказался 27-летний неработающий житель Ярославской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Сотрудники правоохранительных органов призывают пенсионеров быть осторожными. Не вступайте в диалог с незнакомыми людьми и не пускайте их в свой дом. И помните о том, что никакого обмена денег не проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU