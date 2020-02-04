В Ярославле отремонтировали гинекологическое отделение больницы им.Семашко

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:32:12+03:00

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В гинекологическом отделении №1 больницы им.Семашко, который находится на улице Гагарина, завершился капитальный ремонт. Привели в порядок коридоры, палаты, операционные и преоперационные, процедурные кабинеты, санузлы, кабинеты медицинского персонала. Кроме того, были установлены системы водоснабжения и энергоснабжения, заменены двери, полы и потолки, установлено новое кухонное оборудование. На все это было потрачено около 6 миллионов рублей.

Кстати, на базе больницы имени Семашко работает два гинекологических отделения на 68 коек. Находятся они по двум адресам: на улице Гагарина,12 и улице Семашко,7.

ИСТОЧНИК KP.RU