В Ярославле осудили серийного вора, орудовавшего в офисах и спорткомплексах

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:21:39+03:00

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43-летний житель Ярославля обвинялся в 14 кражах, из них 12 было совершено с незаконным проникновением в помещение. Мужчина среди бела дня заходил в офисы или спортивные комплексы, и если сотрудников или посетителей не было рядом, брал то, что плохо лежит.

Например, в офисе на Вспльинском поле он, по версии следствия, похитил из кармана куртки 33 тысячи рублей, а с подоконника – 5 пачек сигарет. Из кабинета администратора бани на улице Большой Октябрьской подсудимый украл кошелек с 51 тысячей рублей, а из раздевалки СОК «Атлант» их ящика для хранения личных вещей, сообщает прокуратура Ярославской области, похитил сотовый телефон.

Так как свою вину подсудимый полностью признал, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Ярославца приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU