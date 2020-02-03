Ярославский «бронепоезд» подбить динамовцы смогли под контролем судей

3 Февр. 2020 2020-02-03T23:26:18+03:00

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Последняя игра нашего «бронепоезда» перед последним в сезоне КХЛ перерывом в чемпионате прошла в Москве под знаком проверки готовности обеих команд к скорому этапу плейофф. У «Динамо» с попаданием в восьмерку счастливчиков уже вопрос решен, а у нашей команды – почти решен. Причем, вряд ли кто сможет сдвинуть «Локомотив» с 6-го места. Вопрос только один остается – кто будет нашим соперником в 1-ом раунде. За право биться с «бронепоездом» ведут заочную борьбу «Динамо» и «Йокерит». Перед матчем в Москве по раскладу нам достанется «Динамо», хотя у финнов отличные шансы заменить москвичей и побывать в Ярославле. С учетом последней нашей игры с финнами этот вариант для ярославцев более интересен.

Но в Москве можно было проверить и «Динамо» в этом плане. И можно сказать, что проверка показала готовность «бронепоезда» к встрече «Динамо» в первом раунде. Матч прошел в абсолютно равной борьбе и подтвердил, что нам по силам и «Динамо», хотя в этом сезоне «бронепоезду» ни разу не удалось обыграть москвичей. Более того, ярославцы за пять минут открыли счет в матче, и отличился здесь главный в сезоне невезунчик «бронепоезда» Егор Аверин, про которого злые языки в Ярославле уже чего только не судачили. А Егор взял да забил самому непробиваемому для наших сопернику.

Но этот гол как-то озадачил не только московские трибуны, но и судейский корпус. Причем, это стало чувствоваться еще в первом периоде. Через пять минут динамовцы ухитряются переправить шайбу в ворота Ильи Коновалова с помощью высоко поднятой клюшки. Очевидное нарушение судьи не замечают и только по тренерскому запросу от Майкла Пелино отправляются смотреть видео. Смотрят подозрительно долго, но взятие ворот Коновалова им все же приходится отменить.

Как бы в ответ москвичи начинают играть на грани фола. Но сначала у них получилось высоким броском от борта угодить шайбой в лицо нашему защитнику Даниилу Мисюлю, который после этого не смог сам уйти со льда, а в игре больше не участвовал. Потеря «бойца» все-таки сказалась, москвичи смогли отыграться еще до перерыва.

Самон важное происходило во втором периоде. Сначала нужно отметить, что судьи ни разу за 60 минут не удалили москвичей, хотя были эпизоды, заслуживавшие удалений. Но самый наглядный пример судейской придирчивости к «бронепоезду» был в начале периода, когда Стефан да Коста вместе а Владимиром Ткачевым дожали динамовцев в их зоне и Стефан переправил шайбу в цель.

Штаб «Динамо» берет запрос на офсайд, а судьи почти пять минут мусолят кадры входа Стефана в зону «Динамо». Там все было крайне на тоненького, причем, не было ни одного кадра, безоговорочно фиксирующего офсайд. Тем не менее, вердикт судей оказался в пользу более авторитетных хозяев.

Понятое дело, что наши были расстроены, что сказалось на концентрации через несколько минут, когда не разобрали всех соперников на «пятаке». «Динамо» впереди – 2:1.

Надо отметить, что наши повели яростную борьбу, стараясь спасти матч. Правда, было много суеты и невезения, когда шайба буквально не лезла в ворота москвичей. Конечно, в отдельных выгодных эпизодах мог сказаться недостаток мастерства. Но только в те моменты, когда игроки уже на борьбу не оставалось и надо ехать на смену. А выгодных моментов было с избытком, что и позволяет говорить о том, что нам «Динамо» по силам, хотя у «бронепоезда» на льду еще не оптимальный состава из-за ряда причин.

Попытки «бронепоезда» спасти игру были пресечены судьями в третьем периоде первым в матче удалением, которым «наградили» Артура Каюмова за то, что в него на заднем ходу врезался соперник. Расценили как подножка. Москвичи на 50-й минуте успели таки забить в большинстве, на что Антон Ландер посчитал нужным кое-что высказать судье. Тут же получил 10 минут «отпуска».

И даже в еще более пострадавшем составе ярославцы не раз были близки к голу. Отметить нужно, что в конце наши две минуты играли без вратаря, но не пропустили «врага».

В итоге – поражение, не заслуживающее больших камней, хотя кое в чем попенять можно

«Динамо»(Москва) –«Локомотив» - 3:1(1:1;1:0;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU