Изменилось расписание автобусов от вокзала "Ярославль Главный" до Курбы

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:15:16+03:00

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С 3 февраля изменилось расписание автобуса, который следует от вокзала "Ярославль Главный" до Курбы через Никульское.

Из Ярославля автобус отправляется в 05:40 (кроме субботы и воскресенья), 06:30 (в субботу и воскресенье), 08:30 (кроме субботы и воскресенья), 10:35 (в субботу и воскресенье), 10:45 (понедельник - пятница), 14:25, 18:40.

От Курбы транспорт отправляется в 07:00 (кроме субботу и воскресенья), 08:10 (в субботу и воскресенье), 10:00 (кроме субботы и воскресенья), 12:15 (в субботу и воскресенье), 12:25 (понедельник - пятница), 16:05, 20:20.

ИСТОЧНИК KP.RU