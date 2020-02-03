Семье из Ярослаского района, попавшей в зону подтопления, предоставят временное жилье

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:05:34+03:00

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Сегодня в региональном Управлении МЧС прошло совещание по подъему воды и подтоплению многих прибрежных территорий. Присутствовали представители Рыбинского, Тутаевского, Ярославского и Некрасовского районов, а также областного центра. При этом самая неблагоприятная обстановка в Ярославле и Ярославском районе. Здесь затопило многие садоводческие участки.

- 29 января началась предпаводковая сработка Рыбинского водохранилища. Среднесуточные сбросы с Рыбинского гидроузла составили 2440 куб.м/сек. Социально-значимые объекты и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают»,

- отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов.

В настоящее время уровень Горьковского водохранилища составляет 86,71 метров по балтийской системе, критическая отметка – 88 метров. На остальных водохранилищах области, Рыбинском и Угличском, и водомерных постах Горьковского водохранилища в Рыбинске и Тутаеве гидрологическая обстановка в норме.

- В зоне подтопления постоянно проживала одна семья. Администрация Ярославского района готова предоставить им временное жилье. В настоящее время Главное управление МЧС России по Ярославской области работает в режиме повышенной готовности, - отметил Артем Белоусов.

Завтра, 4 февраля, запланирован выезд оперативной группы Главного управления в Некрасовский район для мониторинга сложившейся паводковой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU