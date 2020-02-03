В Рыбинске прошел зимний молодежный фестиваль

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:01:46+03:00

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В прошедшие выходные, с 31 января по 2 февраля, на базе оздоровительного центра «Высоковский бор» состоялся фестиваль для молодежи «Рыбинская зима – 2020». В нем приняли участие более 200 участников объединений и учреждений Ярославля, Рыбинска и Рыбинского района.

Двенадцать команд соревновались в творческих, интеллектуальных и спортивных играх. Мероприятие проходило в течение трех дней.

– По итогам состязаний команда «Варяги» оказалась одной из лучших и показала высокие результаты. Серебро получила команда «МоПеды», а третье место досталось команде «СеверМаш», – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU