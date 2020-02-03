В Рыбинске откроется выставка, посвященная подвигу героев шестой роты

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:42:23+03:00

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6 февраля в музее-заповеднике Рыбинска откроется выставка «Рота уходит в небо». Событие приурочено к 20-летию подвига, который совершили бойцы шестой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Выставка расскажет о жизни двух рыбинцев - Станислава Грудинского и Романа Судакова.

Посетители смогут увидеть фотографии, документы и личные вещи из семейных архивов. Молодые люди были в составе знаменитой шестой роты. С 29 февраля по 1 марта 2000 года они наряду с другими десантниками сражались в бою с чеченскими боевиками. Выполняя свой воинский долг, Станислав и Роман погибли. Им было всего по 19 лет. Ребят посмертно наградили орденом Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU