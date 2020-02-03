2020-02-03T17:42:23+03:00
Общество

В Рыбинске откроется выставка, посвященная подвигу героев шестой роты

Работать экспозиция начнет 6 февраля
Светлана КРУТИКОВА
Поделиться:
Фото с сайта администрации РыбинскаФото с сайта администрации Рыбинска
Изменить размер текста:

6 февраля в музее-заповеднике Рыбинска откроется выставка «Рота уходит в небо». Событие приурочено к 20-летию подвига, который совершили бойцы шестой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Выставка расскажет о жизни двух рыбинцев - Станислава Грудинского и Романа Судакова.

Посетители смогут увидеть фотографии, документы и личные вещи из семейных архивов. Молодые люди были в составе знаменитой шестой роты. С 29 февраля по 1 марта 2000 года они наряду с другими десантниками сражались в бою с чеченскими боевиками. Выполняя свой воинский долг, Станислав и Роман погибли. Им было всего по 19 лет. Ребят посмертно наградили орденом Мужества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изменилось расписание автобусов от вокзала "Ярославль Главный" до Курбы
Семье из Ярослаского района, попавшей в зону подтопления, предоставят временное жилье
В Рыбинске прошел зимний молодежный фестиваль
В Рыбинске откроется выставка, посвященная подвигу героев шестой роты
В отношении директора «Яргорэлектротранса» может быть возбуждено антимонопольное дело
В Череповце пропал 31-летний мужчина. Может находиться в Ярославской области
14-летнего ярославца будут судить за кражу денег с забытой банковской карты
Власти Ярославля: «В городе заработали 77 единиц техники и вышли с лопатами полторы тысячи дворников»
Очерк ярославской школьницы будет участвовать во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»
Глава Рыбинска отругал коммунальщиков за плохую уборку города
Дольщики дома на Чкалова в Ярославле скоро въедут в свои квартиры
В мэрии Ярославля обсудили ситуацию с половодьем
Российская сборная с триумфом выступила на ярославском этапе Кубка Европы по фристайлу
Уж сколько раз твердили миру… Еще одна доверчивая ярославна лишилась денег
Тутаевец, угрожавший соседу макетом гранаты, пойдет по статье «Угроза убийством»
Экс-сотрудника ярославской колонии приговорили к 3,5 годам условно
В Ярославской области почти неделю ищут пропавшую в Угличе женщину