В отношении директора «Яргорэлектротранса» может быть возбуждено антимонопольное дело

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:36:55+03:00

Связано это с возможной закупкой троллейбусов у вологодского предприятия

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В конце января делегация АО «Яргорэлектронранс» посетила вологодский завод по производству троллейбусов, на котором планировалось закупить новый подвижной состав для Ярославля.

- Наша цель была ознакомиться с технологическим процессом производства троллейбусов. В 2020 году мы планируем приобрести машины с автономным ходом, что позволит продлить маршруты туда, где нет контактной сети, - сказал тогда директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

Но вот сбудутся ли теперь эти планы – большой вопрос. Действия, обозначенные в заявлении руководителя ярославского предприятия, могут напрямую нарушить антимонопольное законодательство и вызвать отрицательные как для акционерного общества, так и для директора последствия, сообщает УФАС по Ярославской области. В адрес Сергея Завьялова уже направлено соответствующее предупреждение.

- Осуществление закупки у единственного поставщика в случаях, непредусмотренных Положением о закупках, нарушает часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. В случае допущения указанных нарушений в отношении общества будет возбуждено антимонопольное дело, - пояснил руководитель областного УФАС Иван Паутов.

Закупка у единственного поставщика возможна при соблюдении конкретных случаев, одним из которых является максимальная цена товара – не более 300 тысяч рублей. Средняя же стоимость троллейбусов гораздо выше этой суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU