14-летнего ярославца будут судить за кражу денег с забытой банковской карты
14-летний житель Брагина обвиняется в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.
В сентябре прошлого года подросток был в продуктовом магазине на проспекте Дзержинского и увидел, что женщина забыла в банкомате свою карту. Вместо того, чтобы окликнуть ярославну и вернуть ей ее вещь, мальчик снял деньги. Всего на счету было 11 400 рублей. Их подросток спрятал дома.
Пока шло расследование, юный ярославец во всем признался и раскаялся.
Данная статья предусматривает несколько видов наказания: штраф, принудительные работы, лишение свободы до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU