2020-02-03T16:26:38+03:00
Происшествия

14-летнего ярославца будут судить за кражу денег с забытой банковской карты

Подросток в содеянном раскаялся, вину свою признал
Полина Вачнадзе
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Всего на счету было 11 400 рублей.Всего на счету было 11 400 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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14-летний житель Брагина обвиняется в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

В сентябре прошлого года подросток был в продуктовом магазине на проспекте Дзержинского и увидел, что женщина забыла в банкомате свою карту. Вместо того, чтобы окликнуть ярославну и вернуть ей ее вещь, мальчик снял деньги. Всего на счету было 11 400 рублей. Их подросток спрятал дома.

Пока шло расследование, юный ярославец во всем признался и раскаялся.

Данная статья предусматривает несколько видов наказания: штраф, принудительные работы, лишение свободы до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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