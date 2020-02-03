2020-02-03T16:21:38+03:00
Общество

Власти Ярославля: «В городе заработали 77 единиц техники и вышли с лопатами полторы тысячи дворников»

Если подтаявший снег сегодня не уберут, то во вторник он превратится в лед
Екатерина РЯБЦЕВА
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Снегоуборочные работы должны закончиться не позднее, чем через 12 часов с момента окончания снегопадаСнегоуборочные работы должны закончиться не позднее, чем через 12 часов с момента окончания снегопадаФото: Мэрия Ярославля
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В ночь со 2 на 3 февраля в Ярославле начался сильный снегопад. Снег шел, не переставая, несколько часов подряд, но в темное время суток снегоуборочные автомобили так и не выехали на уборку. Процесс пошел только к утру, и, как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе заработали 77 единиц техники и вышли с лопатами полторы тысячи дворников. Также власти пообещали, что снегоуборочные работы закончатся не позднее, чем через 12 часов с момента окончания снегопада.

Расчистить дороги и тротуары от снегопада нужно оперативно, потому что во вторник ожидаются заморозки. За это время машины могут накатать колеи, которые замерзнут, и тогда к уборке придется приложить еще больше усилий.

– Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях, не повреждая при этом имеющихся насаждений. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов должен убираться полностью под скребок, – отметили в мэрии Ярославля.

Если ваш двор плохо почистили, оставьте в управляющей компании заявку. Если после этого организация не предпримет никаких мер, можете смело обращаться в контролирующие органы – муниципальную жилищную инспекцию мэрии по телефону 40-99-00 или в департамент государственного жилищного надзора по телефону 78-56-52.

Недобросовестные управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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