Власти Ярославля: «В городе заработали 77 единиц техники и вышли с лопатами полторы тысячи дворников»
В ночь со 2 на 3 февраля в Ярославле начался сильный снегопад. Снег шел, не переставая, несколько часов подряд, но в темное время суток снегоуборочные автомобили так и не выехали на уборку. Процесс пошел только к утру, и, как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе заработали 77 единиц техники и вышли с лопатами полторы тысячи дворников. Также власти пообещали, что снегоуборочные работы закончатся не позднее, чем через 12 часов с момента окончания снегопада.
Расчистить дороги и тротуары от снегопада нужно оперативно, потому что во вторник ожидаются заморозки. За это время машины могут накатать колеи, которые замерзнут, и тогда к уборке придется приложить еще больше усилий.
– Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях, не повреждая при этом имеющихся насаждений. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов должен убираться полностью под скребок, – отметили в мэрии Ярославля.
Если ваш двор плохо почистили, оставьте в управляющей компании заявку. Если после этого организация не предпримет никаких мер, можете смело обращаться в контролирующие органы – муниципальную жилищную инспекцию мэрии по телефону 40-99-00 или в департамент государственного жилищного надзора по телефону 78-56-52.
Недобросовестные управляющие компании могут быть привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU