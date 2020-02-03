2020-02-03T15:30:58+03:00
Общество

Глава Рыбинска отругал коммунальщиков за плохую уборку города

Больше всего замечаний было к подрядчикам, убирающим центр, микрорайоны Северный и Мариевку
Полина Вачнадзе
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Снегопад шел в Рыбинске 2 и 3 февраля. ФОТО: администрация РыбинскаСнегопад шел в Рыбинске 2 и 3 февраля. ФОТО: администрация Рыбинска
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К семи утра понедельника подрядчики не успели очистить от снега дороги и тротуары Рыбинска, за что получили нагоняй от главы города Дениса Добрякова. Особенно много замечаний оказалось к организациям, ответственным за уборку центра, а также микрорайонов Северный и Мариевка.

- Я прошу сконцентрироваться на уборке снежной «каши». Уже к вечеру температура опустится ниже нуля. Важно не допускать замораживания мокрого снега на проезжих частях, тротуарах и остановках, - сказал Денис Добряков.

Снегопад шел в Рыбинске 2 и 3 февраля, прекратился он около трех часов ночи в понедельник. В шесть утра контрольный объезд города показал, что убран он неудовлетворительно. Подрядчики не успели полностью очистить проезжую часть и тротуары, чтобы люди могли спокойно добраться до работы и учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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