Российская сборная с триумфом выступила на ярославском этапе Кубка Европы по фристайлу

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:15:09+03:00

Более 10 тысяч зрителей посетили соревнования, которые прошли в СК «Подолино»

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1-2 февраля в Ярославской области проходил V этап Кубка Европы по фристайлу в дисциплине «акробатика». Наш регион впервые принял соревнования подобного уровня.

Отлично выступили ярославские фристайлисты, которые взяли максимум медалей. В первый день соревнований на пьедестал поднялись Любовь Никитина, Софья Алексеева и Анастасия Прыткова. У мужчин победу в суперфинале одержал Максим Буров, Илья Буров занял второе место, Павел Кротов – третье. Все спортсмены – воспитанники ярославской школы.

Российская команда продолжит борьбу за медали 7 февраля. ФОТО: правительство Ярославской области

Российская команда продолжит борьбу за медали 7 февраля на этапе Кубка мира в США. 15 февраля соревнования пройдут в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU