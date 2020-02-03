Российская сборная с триумфом выступила на ярославском этапе Кубка Европы по фристайлу
1-2 февраля в Ярославской области проходил V этап Кубка Европы по фристайлу в дисциплине «акробатика». Наш регион впервые принял соревнования подобного уровня.
Отлично выступили ярославские фристайлисты, которые взяли максимум медалей. В первый день соревнований на пьедестал поднялись Любовь Никитина, Софья Алексеева и Анастасия Прыткова. У мужчин победу в суперфинале одержал Максим Буров, Илья Буров занял второе место, Павел Кротов – третье. Все спортсмены – воспитанники ярославской школы.
Российская команда продолжит борьбу за медали 7 февраля. ФОТО: правительство Ярославской области
Российская команда продолжит борьбу за медали 7 февраля на этапе Кубка мира в США. 15 февраля соревнования пройдут в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU