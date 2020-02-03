2020-02-03T12:43:12+03:00
Происшествия

Уж сколько раз твердили миру… Еще одна доверчивая ярославна лишилась денег

Мошенники «увели» с ее банковской карты 490 тысяч рублей
Светлана КРУТИКОВА
Поделиться:
Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников!Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников!Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

52-летняя жительница Дзержинского района лишилась 490 рублей. Ей позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что с карты, принадлежащей ярославне, пытаются списать деньги. Мошенники убедили женщину снять деньги с карты и перевести их на якобы «безопасный» счет. Почти полмиллиона бесследно исчезли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас устанавливаются лица, совершившие преступление.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей региона быть бдительными. Чтобы не лишиться своих денег, надо помнить, что банки не рассылают сообщения и не сообщают по телефону о блокировке карт, а также не выспрашивают конфиденциальные данные карты.

Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14-летнего ярославца будут судить за кражу денег с забытой банковской карты
Власти Ярославля: «В городе заработали 77 единиц техники и вышли с лопатами полторы тысячи дворников»
Очерк ярославской школьницы будет участвовать во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»
Глава Рыбинска отругал коммунальщиков за плохую уборку города
Дольщики дома на Чкалова в Ярославле скоро въедут в свои квартиры
В мэрии Ярославля обсудили ситуацию с половодьем
Российская сборная с триумфом выступила на ярославском этапе Кубка Европы по фристайлу
Уж сколько раз твердили миру… Еще одна доверчивая ярославна лишилась денег
Тутаевец, угрожавший соседу макетом гранаты, пойдет по статье «Угроза убийством»
Экс-сотрудника ярославской колонии приговорили к 3,5 годам условно
В Ярославской области почти неделю ищут пропавшую в Угличе женщину