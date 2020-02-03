Уж сколько раз твердили миру… Еще одна доверчивая ярославна лишилась денег

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:43:12+03:00

Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников! Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники «увели» с ее банковской карты 490 тысяч рублей

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52-летняя жительница Дзержинского района лишилась 490 рублей. Ей позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что с карты, принадлежащей ярославне, пытаются списать деньги. Мошенники убедили женщину снять деньги с карты и перевести их на якобы «безопасный» счет. Почти полмиллиона бесследно исчезли.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас устанавливаются лица, совершившие преступление.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей региона быть бдительными. Чтобы не лишиться своих денег, надо помнить, что банки не рассылают сообщения и не сообщают по телефону о блокировке карт, а также не выспрашивают конфиденциальные данные карты.

Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников!

ИСТОЧНИК KP.RU