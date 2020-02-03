2020-02-03T11:09:20+03:00
Общество

В Ярославской области почти неделю ищут пропавшую в Угличе женщину

Оксана Исупова ушла из дома 29 января
Полина Вачнадзе
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Женщина вышла из общежития на улице Северной и с тех пор о ней ничего не известно. ФОТО: группа ДПСО "ЗОВ" г. Углич ВКонтактеЖенщина вышла из общежития на улице Северной и с тех пор о ней ничего не известно. ФОТО: группа ДПСО "ЗОВ" г. Углич ВКонтакте
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В Ярославской области с 29 января ищут 39-летнюю Оксану Исупову. В этот день женщина вышла из общежития на улице Северной в Угличе и с тех пор о ней ничего не известно.

Женщина среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, волосы темные.

Была одета в зеленую куртку, шапку коричнево-серого цвета с помпоном, ботфорты черные, на руке часы с кожаным ремнем.

Если вам что-то известно о местонахождении Оксаны Исуповой или вы видели ее после 29 января, сообщите по номеру 8(980)742-6-333 Горячая линия ДПСО «ЗОВ» илив полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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