Бывшие жены объединились против ярославца, чтобы получить с него алименты на детей

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:53:26+03:00

После многократных попыток воззвать к совести родителя, приставы все же наложили арест на жилье и землю. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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Судебные приставы помогли двум женщинам получить с их бывшего мужа алименты на детей. Имея за плечами два брака и двух несовершеннолетних детей, ярославец не чувствовали перед ними никакой ответственности. Долг накопился внушительный – 425 тысяч рублей.

Желания платить детям не было, а вот две квартиры и земельный участок у мужчины были. Судебные приставы не раз предупреждали горе-отца, что его имущество может быть арестовано и пущено с торгов, но тот не воспринимал эти слова всерьез. А зря. После многократных попыток воззвать к совести родителя, приставы все же наложили арест на жилье и землю. Доведя ситуацию до крайности, неплательщик осознал, что избежать трат на собственных детей не удастся.

- В течение нескольких дней мужчина погасил сумму долга в полном объеме и пообещал впредь не уклоняться от ежемесячных выплат. Все исполнительные производства в отношении гражданина были окончены, аресты с недвижимости сняты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU