2020-02-03T10:53:26+03:00
Общество

Бывшие жены объединились против ярославца, чтобы получить с него алименты на детей

Мужчина чуть не распрощался со своими квартирами и земельным участком
Полина Вачнадзе
Поделиться:
После многократных попыток воззвать к совести родителя, приставы все же наложили арест на жилье и землю. ФОТО: УФССП по Ярославской областиПосле многократных попыток воззвать к совести родителя, приставы все же наложили арест на жилье и землю. ФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Судебные приставы помогли двум женщинам получить с их бывшего мужа алименты на детей. Имея за плечами два брака и двух несовершеннолетних детей, ярославец не чувствовали перед ними никакой ответственности. Долг накопился внушительный – 425 тысяч рублей.

Желания платить детям не было, а вот две квартиры и земельный участок у мужчины были. Судебные приставы не раз предупреждали горе-отца, что его имущество может быть арестовано и пущено с торгов, но тот не воспринимал эти слова всерьез. А зря. После многократных попыток воззвать к совести родителя, приставы все же наложили арест на жилье и землю. Доведя ситуацию до крайности, неплательщик осознал, что избежать трат на собственных детей не удастся.

- В течение нескольких дней мужчина погасил сумму долга в полном объеме и пообещал впредь не уклоняться от ежемесячных выплат. Все исполнительные производства в отношении гражданина были окончены, аресты с недвижимости сняты, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области почти неделю ищут пропавшую в Угличе женщину
Бывшие жены объединились против ярославца, чтобы получить с него алименты на детей
В Ярославской области задержали «садовника», который выращивал в теплице коноплю
Соблюдайте дистанцию. Под Переславлем отечественное авто «догнало» немецкую иномарку и совершило удар
Мэрия Ярославля: от паводка в СНТ "Заволжье" пострадало 13 участков
В частном доме в Ярославле при пожаре сгорели четыре человека
В Тутаеве задержали мужчину, который угрожал соседу ненастоящей гранатой
В Ярославле странные мужчины пытаются поймать уток на леску с хлебом и полакомиться городской птицей
Всемирный потоп по-ярославски: в городе затопило набережные, пляжи и Стрелку
Синоптики обещают: на следующей неделе в Ярославской области ртуть в термометрах опустится до -16 градусов
В Ярославской области за сутки сгорели частная баня и сарай
Хоть кол на голове теши: наивные ярославцы продолжают делиться своими накоплениями с мошенниками
Ярославский «Шинник» провел в Турции первый контрольный матч
«Бронепоезд» штампует «пятерки»
Пострадала 3-летняя девочка. В Ярославле очередное происшествие с автобусом
Ярославцы завоевали 6 медалей по акробатике в первый день Кубка Европы по фристайлу
Улицу Крестовую в Рыбинске освободили от воздушных сетей
В Ярославле открылась фотовыставка "Самая красивая страна"
Ярославна пыталась продать комнату и лишилась 250 тысяч рублей
Медики опровергли информацию о заражении коронавирусом в Ярославле
В Ярославле возобновилось движение автобусов по маршруту №70. Расписание