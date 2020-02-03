В Ярославской области задержали «садовника», который выращивал в теплице коноплю

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:44:59+03:00

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В Ярославском районе в дачном доме одного из садоводческих товариществ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 33 растения, которые внешне напоминали коноплю. Их отправили на экспертизу, где предположения подтвердились. Кроме этого, в доме был обнаружен каннабис, массой более 461 грамма. Владельцем этого «хозяйства» оказался 37-летний мужчина. Он нигде не работал, увлекался постройкой теплиц и выращиванием конопли. Он сушил и измельчал растения, а готовый продукт продавал покупателям.

– Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – отметили в ведомстве. – Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU