Соблюдайте дистанцию. Под Переславлем отечественное авто «догнало» немецкую иномарку и совершило удар

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:14:20+03:00

Из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательными, следить за скоростью и дистанцией Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В воскресенье, 2 февраля, в 7.25 утра на 134 километре дороги «Холмогоры» в Переславском районе автомобиль ГАЗ столкнулся с Фольксвагеном, который ехал в попутном направлении. За рулем отечественного авто находился 62-летний мужчина, а немецкой иномаркой управлял 33-летний водитель. Последнего доставили в больницу.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU