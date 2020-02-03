Соблюдайте дистанцию. Под Переславлем отечественное авто «догнало» немецкую иномарку и совершило удар
Водителя Фольксвагена госпитализировали
Из-за ухудшения погодных условий нужно быть внимательными, следить за скоростью и дистанциейФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В воскресенье, 2 февраля, в 7.25 утра на 134 километре дороги «Холмогоры» в Переславском районе автомобиль ГАЗ столкнулся с Фольксвагеном, который ехал в попутном направлении. За рулем отечественного авто находился 62-летний мужчина, а немецкой иномаркой управлял 33-летний водитель. Последнего доставили в больницу.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД и медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU