Мэрия Ярославля: от паводка в СНТ "Заволжье" пострадало 13 участков
Жители Заволжского района пожаловались на подтопление дачного поселка СНТ «Заволжье». На место выехала территориальная администрация и спасатели. Действительно, от паводка пострадали почти 13 низинных прибрежных участков. На них находятся бани, огороды и гаражи.
Уровень воды в реке Волге за выходные до критических отметок не поднялся. Сейчас под особым наблюдением Центра гражданской защиты находятся четыре точки в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском и Заволжском районах. Ситуация находится под контролем, отметил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуации мэрии Ярославля Алексей Чикалев.
В настоящее время главное управление МЧС России по Ярославской области функционируют в режиме «повышенная готовность», а наш город – в режиме «чрезвычайная ситуация».
ИСТОЧНИК KP.RU