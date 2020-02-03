2020-02-03T09:01:30+03:00
Общество

Мэрия Ярославля: от паводка в СНТ "Заволжье" пострадало 13 участков

ГУ МЧС России по Ярославской области находится в режиме «повышенной готовности»
Екатерина РЯБЦЕВА
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На подтопленных участках находятся бани, огороды и гаражиНа подтопленных участках находятся бани, огороды и гаражиФото: Мэрия Ярославля
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Жители Заволжского района пожаловались на подтопление дачного поселка СНТ «Заволжье». На место выехала территориальная администрация и спасатели. Действительно, от паводка пострадали почти 13 низинных прибрежных участков. На них находятся бани, огороды и гаражи.

Уровень воды в реке Волге за выходные до критических отметок не поднялся. Сейчас под особым наблюдением Центра гражданской защиты находятся четыре точки в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском и Заволжском районах. Ситуация находится под контролем, отметил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуации мэрии Ярославля Алексей Чикалев.

В настоящее время главное управление МЧС России по Ярославской области функционируют в режиме «повышенная готовность», а наш город – в режиме «чрезвычайная ситуация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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