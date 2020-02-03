Мэрия Ярославля: от паводка в СНТ "Заволжье" пострадало 13 участков

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:01:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Заволжского района пожаловались на подтопление дачного поселка СНТ «Заволжье». На место выехала территориальная администрация и спасатели. Действительно, от паводка пострадали почти 13 низинных прибрежных участков. На них находятся бани, огороды и гаражи.

Уровень воды в реке Волге за выходные до критических отметок не поднялся. Сейчас под особым наблюдением Центра гражданской защиты находятся четыре точки в Красноперекопском, Фрунзенском, Кировском и Заволжском районах. Ситуация находится под контролем, отметил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуации мэрии Ярославля Алексей Чикалев.

В настоящее время главное управление МЧС России по Ярославской области функционируют в режиме «повышенная готовность», а наш город – в режиме «чрезвычайная ситуация».

ИСТОЧНИК KP.RU