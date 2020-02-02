В частном доме в Ярославле при пожаре сгорели четыре человека

2 Февр. 2020 2020-02-02T23:22:59+03:00

На месте работали 28 пожарных и 9 спецмашин. ФОТО: СКР по Ярославской области

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Пожар на улице Посохова в Ярославле произошел сегодня вечером. Сообщение о возгорании в частном доме спасателям поступило в 20:26. Известно, что погибли четыре человека, все взрослые. Их личность сейчас устанавливается, как и причины возгорания.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области организована доследственная проверка. На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты следственного управления.В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства

произошедшего, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

На месте работали 28 пожарных и 9 спецмашин. Локализовать огонь удалось в 21.12.

Информация будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU