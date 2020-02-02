2020-02-02T17:09:17+03:00
Общество

В Ярославле странные мужчины пытаются поймать уток на леску с хлебом и полакомиться городской птицей

Очевидцы увидели «охотников» в Заволжском районе
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Леска с хлебом/ФОТО: Ярославль LIVEЛеска с хлебом/ФОТО: Ярославль LIVE
Изменить размер текста:

Горожане всерьез переживают за судьбу уток, которые вовремя не улетели в южные края и остались зимовать в канавке у остановки «Школа 50» в Заволжском районе. Еще недавно местные жители призывали неравнодушных ярославцев позаботиться о птицах и покормить их…

– Но некоторые решили покормиться ими, и эти милые создания, доверчивые, привыкшие к людям, оказались легкой добычей для «охотников», если их так можно назвать. Два мужчины раскидали по берегу пруда леску, примотали ее к дереву, а на леске закрепили крючки с хлебом, – написал в соцсетях анонимный пользователь.

Ярославцев это очень возмутило. Они оставили под постом много агрессивных комментариев в сторону тех, кто хочет полакомиться городской птицей.

– В прошлом году их вообще отстреливали из ружья и в мешки складывали среди бела дня, а в этом году решили по-тихому отлавливать, – вспоминает Наталья.

Неужели наши люди так оголодали, что готовы «охотиться» на уток, живущих в парках и канавках?

– Пускай едят, столько проблем со здоровьем будет, – завершает полемику Андрей.

Мудро, но не совсем верно. Оставить это безнаказанным никак нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тутаеве задержали мужчину, который угрожал соседу ненастоящей гранатой
В Ярославле странные мужчины пытаются поймать уток на леску с хлебом и полакомиться городской птицей
Всемирный потоп по-ярославски: в городе затопило набережные, пляжи и Стрелку
Синоптики обещают: на следующей неделе в Ярославской области ртуть в термометрах опустится до -16 градусов
В Ярославской области за сутки сгорели частная баня и сарай
Хоть кол на голове теши: наивные ярославцы продолжают делиться своими накоплениями с мошенниками
Ярославский «Шинник» провел в Турции первый контрольный матч
«Бронепоезд» штампует «пятерки»
Пострадала 3-летняя девочка. В Ярославле очередное происшествие с автобусом
Ярославцы завоевали 6 медалей по акробатике в первый день Кубка Европы по фристайлу
Улицу Крестовую в Рыбинске освободили от воздушных сетей
В Ярославле открылась фотовыставка "Самая красивая страна"
Ярославна пыталась продать комнату и лишилась 250 тысяч рублей
Медики опровергли информацию о заражении коронавирусом в Ярославле
В Ярославле возобновилось движение автобусов по маршруту №70. Расписание