В Ярославле странные мужчины пытаются поймать уток на леску с хлебом и полакомиться городской птицей

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:09:17+03:00

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Горожане всерьез переживают за судьбу уток, которые вовремя не улетели в южные края и остались зимовать в канавке у остановки «Школа 50» в Заволжском районе. Еще недавно местные жители призывали неравнодушных ярославцев позаботиться о птицах и покормить их…

– Но некоторые решили покормиться ими, и эти милые создания, доверчивые, привыкшие к людям, оказались легкой добычей для «охотников», если их так можно назвать. Два мужчины раскидали по берегу пруда леску, примотали ее к дереву, а на леске закрепили крючки с хлебом, – написал в соцсетях анонимный пользователь.

Ярославцев это очень возмутило. Они оставили под постом много агрессивных комментариев в сторону тех, кто хочет полакомиться городской птицей.

– В прошлом году их вообще отстреливали из ружья и в мешки складывали среди бела дня, а в этом году решили по-тихому отлавливать, – вспоминает Наталья.

Неужели наши люди так оголодали, что готовы «охотиться» на уток, живущих в парках и канавках?

– Пускай едят, столько проблем со здоровьем будет, – завершает полемику Андрей.

Мудро, но не совсем верно. Оставить это безнаказанным никак нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU