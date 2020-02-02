В Ярославле странные мужчины пытаются поймать уток на леску с хлебом и полакомиться городской птицей
Горожане всерьез переживают за судьбу уток, которые вовремя не улетели в южные края и остались зимовать в канавке у остановки «Школа 50» в Заволжском районе. Еще недавно местные жители призывали неравнодушных ярославцев позаботиться о птицах и покормить их…
– Но некоторые решили покормиться ими, и эти милые создания, доверчивые, привыкшие к людям, оказались легкой добычей для «охотников», если их так можно назвать. Два мужчины раскидали по берегу пруда леску, примотали ее к дереву, а на леске закрепили крючки с хлебом, – написал в соцсетях анонимный пользователь.
Ярославцев это очень возмутило. Они оставили под постом много агрессивных комментариев в сторону тех, кто хочет полакомиться городской птицей.
– В прошлом году их вообще отстреливали из ружья и в мешки складывали среди бела дня, а в этом году решили по-тихому отлавливать, – вспоминает Наталья.
Неужели наши люди так оголодали, что готовы «охотиться» на уток, живущих в парках и канавках?
– Пускай едят, столько проблем со здоровьем будет, – завершает полемику Андрей.
Мудро, но не совсем верно. Оставить это безнаказанным никак нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU