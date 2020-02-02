2020-02-02T11:59:49+03:00
Происшествия

В Ярославской области за сутки сгорели частная баня и сарай

Пожары вспыхнули с разницей в один час
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сарай находился на шестой линииСарай находился на шестой линииФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Первый пожар случился в 18.27 в деревне Займа Даниловского района. На Придорожной улице загорелась частная баня. Ликвидировать возгорание приехали две пожарные машины и шесть человек. Языки пламени уничтожили внутреннюю отделку. К счастью, никто не пострадал.

Почти через час, в 19.18 в Деревне Коровино СНТ Антоновка-1 на шестой линии загорелся сарай. Через пол часа пламя потушили, но восемь метров помещения были уничтожены. Тоже обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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