В Ярославской области за сутки сгорели частная баня и сарай
Пожары вспыхнули с разницей в один час
Сарай находился на шестой линииФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
Первый пожар случился в 18.27 в деревне Займа Даниловского района. На Придорожной улице загорелась частная баня. Ликвидировать возгорание приехали две пожарные машины и шесть человек. Языки пламени уничтожили внутреннюю отделку. К счастью, никто не пострадал.
Почти через час, в 19.18 в Деревне Коровино СНТ Антоновка-1 на шестой линии загорелся сарай. Через пол часа пламя потушили, но восемь метров помещения были уничтожены. Тоже обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU