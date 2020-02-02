2020-02-02T10:41:59+03:00
Происшествия

Хоть кол на голове теши: наивные ярославцы продолжают делиться своими накоплениями с мошенниками

Полиция проводит проверки
Екатерина РЯБЦЕВА
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Лжесотрудницы банка сообщают о подозрительных транзакциях и просят перевести средства на "безопасные" счетаЛжесотрудницы банка сообщают о подозрительных транзакциях и просят перевести средства на "безопасные" счетаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В дежурную часть Ярославля обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что вечером ему позвонила странная женщина и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что со счета ярославца списываются средства, и предложила перевести их на «безопасный» счет. В итоге клиент лишился 113 тысяч рублей.

Точно такой же случай произошел в Дзержинском районе. Мошенница спросила у 38-летней женщины секретные СМС-коды, которые пришли на ее номер и увела со счета 130 тысяч рублей. Обманутая ярославна обратилась в полицию.

– По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки, сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данных преступлений, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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