Ярославский «Шинник» провел в Турции первый контрольный матч

1 Февр. 2020 2020-02-01T22:23:56+03:00

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Команда Александра Побегалова, готовясь к возобновлению в марте футбольного сезона, проводит тренировочный сбор в Турции, в ходе которого проведет несколько контрольных игр.

Первая из них состоялась сегодня с клубом чешской высшей лиги «Пршибрам». Хоть «Пршибрам» и не из лидеров чемпионата Чехии, однако чешские клубы сейчас хорошо проявляют себя в евркубках, поэтому соперник у «Шинника» был достаточно крепкий. Что и показала игра. На матч наши ребята вышли в таком составе: Яшин, Цховребов, Стешин, Первушин, Самойлов, Покидышев, Бакаев, Алейников, Олейников, Самодин, Низамутдинов. То есть, примерно тот же состав, которым «Шинник» завершал минувший год. В таком составе «Шинник» очень прилично провел первый тайм на поле весьма среднего качества. Ярославцы даже открыли счет. На 23-й минуте это сделал при розыгрыше углового Николай Первушин. Откидывая мяч себе за спину, Николай направил его точно в «девятку».

На второй тайм «Михалыч» почти полностью поменял состав, выпустив на поле другой вариант - Бетюжнов, Вовк, Зинков, Масленников, Эктов, Дроздов, Пугин, Мацхарашвили, Пухов, Гонгапшев. В воротах остался Яшин, потому что Антипин из-за небольшой травмы не мог играть. При необходимости запасным вратарем мог выйти в контрольной игре тренер Александр Малышев, но не потребовалось.

Не очень еще сыгранный «дубль» не сразу нашел свою игру и в двух эпизодах откровенно допустили ляпы. Первый – с участием Яшина, а второй с потерей защитником своего подопечного. Как итог – чехи повели 2:1.

И все же наши смогли поймать свой момент атаки и вышедший один на один с вратарем Антон Бетюжнов на последней минуте матча послал мяч мимо вратаря в дальний угол 2:2. Для начала - неплохо.

ИСТОЧНИК KP.RU