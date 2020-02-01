«Бронепоезд» штампует «пятерки»

1 Февр. 2020 2020-02-01T20:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Последний поединок в шестиматчевой серии, которой календарь КХЛ наградил команды в регулярной части чемпионата, прошел в «Арене-2000» при аншлаге, что заранее предвещало обоюдоострую игру с обеих сторон, потому что у соперников в предыдущих встречах накопились кой-какие счеты меж собой. К тому же, «джокеры» довольно прочно разместились в верхней части таблицы "Запада", что располагает к продолжению «банкета», но уже на стадии плейофф. Так что, этот матч мог считаться как бы проверкой сил перед решающей стадией чемпионата.

И надо признать, что в плейофф соперники будут достойны друг друга, хотя на льду «Арены-2000» финнам не удалось распечатать владения Александра Лазушина, которому Майкл Пелино с ассистентами доверили пост № 1. По ходу матча финны не что не уступали нашему«бронепоезду», но порой выглядели значительно сильнее наших. Даже на первой минуте финны так навалились атакой на ворота Лазушина, что казалось счастьем просто отбиться от этого силового натиска.

Тем не менее, первый натиск «джокеров» на счете не отразился. А вот ответные скоростные действия нашего «бронепоезда» оказались эффективнее. На 3-й минуте Николай Коваленко на высокой скорости ворвался в чужую зону и, сближаясь с защитником опасно бросил. Вратарь с трудом отбил шайбу чуть в сторону, но именно в ту, куда двигался Николай. Уже падая, Николай успел добить шайбу в цель – 1:0.

Лихое получилось начало для «бронепоезда», которому против финнов голы всегда трудно даются. Но уже через минуту эта лихость вновь проникает в ворота «джокеров», когда Владимир Ткачев как бы повторяет стиль контратаки Коваленко и в быстром проходе вдоль борта ухитряется в чужой зоне выложить шайбу под бросок Стефану да Косте – 2:0.

Ничего себе! Всего-то чуть больше 200 секунд игры, а уже «джокеры» сильно «горят».

Правда, на этом месте атаки «бронепоезда» утихли. Отчасти из-за удаления Антона Ландера, но по большей части из-за назойливых финнов, еще не утративших надежд на лучшее. На их пути к лучшему всё время скалой вырастал Лазушин, которому партнёры, надо отдать им должное, помогали предельно бдительно и четко. Атаки «джокеров» носили как бы суматошный характер, потому что «бронепоезд» не давал, что называется дыхнуть. Не случайно, что даже в большинстве финны, известные своими достижениями, так и не смогли забить Лазушину.

Зато сам «бронепоезд» в этой игре, видимо, учел недоработки в прошлом матче и показал, что с нами лучше не фолить.

Во втором периоде один из финнов с разгону врезался в стоявшего у борта Якуба Накладала, едва не травмировав. Якуб, впрочем, смог вернуться в игру, но кое-что запомнил. Пока он приходил в себя, на него поквитались другие. Причем, образцово-показательно. В этой забитой за 16 секунд большинства шайбе надо отметить пас был дороже, чем завершающий бросок. Хотя, конечно, бросок да Косты в касание тоже из разряда признаков высокого класса, но здесь всё подготовил Денис Алексеев, мастерским движением на замахе сдвинувший вратаря на себя, а шайбу отправивший на другой край точно на крюк Стефану. Великолепный розыгрыш – 3:0.

Третий период «бронепоезд» проводил, более заботясь об удержании счета во избежание травм. Но именно такая ситуация начинала выводить финнов из равновесия, потому что забить они никак не могли. Причем, несколько раз играли в большинстве, и никак. В конце концов, за 6 минут до сирены нервы не выдержали, «джокер» с досады откровенно и грубо врезается в Коваленко, который долго не может подняться со льда – матч-штраф.

Вот тут появилась у «бронепоезда» поквитаться по долгам за все финские фолы. Сначала «лишнего» реализовал Якуб Накладал, в порядке личного ответа за 2-й период, а затем наш капитан Стефан Кронвалл фирменным броском открыл свой лицевой счет сезона, поставив заодно победную точку – 5:0.

Опять «пятерка» отштампована «бронепоездом». И главное – три гола в большинстве

«Локомотив» - «Йокерит» - 5:0(2:0;1:0;2:0)

ИСТОЧНИК KP.RU