Пострадала 3-летняя девочка. В Ярославле очередное происшествие с автобусом

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:54:50+03:00

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ЧП произошло вчера, 31 января около 17 часов на Московском проспекте у дома №80А. На остановке общественного транспорта водитель автобуса ЛИАЗ, мужчина 1966 года рождения, высаживал пассажиров. По предварительной версии, 15-летняя девушка выходила из автобуса, держа за руку 3-летнюю девочку. Малышка успела выйти, а старшая нет, ее руку водитель зажал дверями. Автобус начал движение и маленькая девочка упала.

- В результате движения автобуса девочка 2016 года рождения получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

В Ярославле за январь этого года во время проверок выявлено 178 нарушений, допущенных водителями автобусов. Если вы свидетелями нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта, сообщите о данных фактах сообщать в ГИБДД УМВД России по Ярославской области по телефону 30-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU