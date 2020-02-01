Ярославцы завоевали 6 медалей по акробатике в первый день Кубка Европы по фристайлу

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В индивидуально программе в дисциплине "акробатика" золото у Максима Бурова, серебро взял Илья Буров, а бронзу завоевал Павел Кротов. Не подвели и ярославны, у них тоже полный комплект - золото, серебро и бронза у Любови Никитиной, Софьи Алексеевой и Анастасии Прытковой соответственно.

Сегодняшние соревнования посетило около 5 тысяч болельщиков. Они смогли увидеть настоящую лыжную акробатику - максимально сложные прыжки. Для наилучшего выступления спортсменам необходимо развивать скорость до 70 километров в час.

В пятом этапе Кубка Европы принимают участие 28 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана. В составе нашей сборной восемь ярославцев: Илья и Максим Буровы, Любовь Никитина, Павел Кротов, Арсений и Даниил Вагины, Софья Алексеева, Анастасия Прыткова.

ИСТОЧНИК KP.RU