2020-02-01T18:27:51+03:00
Спорт

Ярославцы завоевали 6 медалей по акробатике в первый день Кубка Европы по фристайлу

Наши спортсмены взяли весь комплект медалей
Полина Вачнадзе
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ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
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В индивидуально программе в дисциплине "акробатика" золото у Максима Бурова, серебро взял Илья Буров, а бронзу завоевал Павел Кротов. Не подвели и ярославны, у них тоже полный комплект - золото, серебро и бронза у Любови Никитиной, Софьи Алексеевой и Анастасии Прытковой соответственно.

Сегодняшние соревнования посетило около 5 тысяч болельщиков. Они смогли увидеть настоящую лыжную акробатику - максимально сложные прыжки. Для наилучшего выступления спортсменам необходимо развивать скорость до 70 километров в час.

В пятом этапе Кубка Европы принимают участие 28 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана. В составе нашей сборной восемь ярославцев: Илья и Максим Буровы, Любовь Никитина, Павел Кротов, Арсений и Даниил Вагины, Софья Алексеева, Анастасия Прыткова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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