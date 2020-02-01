Улицу Крестовую в Рыбинске освободили от воздушных сетей

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:08:10+03:00

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Таким образом, Рыбинск стал единственным городом в Ярославской области, которому удалось воплотить в жизнь проект по переносу воздушных сетей под землю. Эти работы были выполнены в рамках реконструкции главной магистрали города. "Чистое небо" - такое экологическое имя присваивается проектам по освобождению воздушного пространства городов от оптоволоконных линий.

Улица Крестовая до осени 2019 году представляла собой опутанную сетями улицу. Зрелище не слишком привлекательное. Вначале рассматривался вариант строительства канализации для оптоволоконных линий, но в исторической части города сделать это оказалось сложно – она вся заполнена другими инженерными коммуникациями. В итоге были проведены переговоры с «Ростелекомом», администрация убедила компанию принять в свою канализацию сети сторонних провайдеров. Уговаривать пришлось и самих провайдеров.

В результате улица Крестовой сильно преобразилась. Плюсы заметили и сами провайдеры: они получили более безопасный способ сохранения сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU