В Ярославле открылась фотовыставка "Самая красивая страна"

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:07:35+03:00

Здесь представлены 25 фотографий, которые стали лучшими в 12 номинациях Фото: Мэрия Ярославля

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Работы победителей и финалистов пятого фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна" можно увидеть на одноименной выставке, которая открылась в КЗЦ "Миллениум". Ярославль стла первым городом после столицы, где проходит эта экспозиция.

Здесь представлены 25 фотографий, которые стали лучшими в 12 номинациях: «Пейзаж», «От заката до рассвета», «Дикие животные», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир»,

«Эти забавные животные», «Искусство дикой природы», «Россия с высоты птичьего полета», «Многоликая Россия», «Архитектура» и «Снято на смартфон». Они выбраны из 42 тысяч работ от 6,5 тысяч авторов.

- У зрителей выставки есть возможность увидеть, какая разная и необъятная наша страна. Здесь есть такие изображения природы, которые в обычной жизни увидеть невозможно. Надеюсь, что наши гости выставки, посмотрев на картины, сделают вывод, что наша страна действительно самая красивая, - рассказал председатель регионального отделения РГО Михаил Ильин.

Выставка лучших работ участников фотоконкурса путешествует по всей России, входит в программу фестивалей российской культуры за рубежом. Она представлена более чем в 30

странах мира. За пять лет проведения конкурса на сайт проекта было загружено около 400

тысяч снимков.

Выставка будет работать по 1 марта 2020 года с 11.00 до 17.00 по выходным и праздничным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU