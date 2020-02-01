2020-02-01T12:32:09+03:00
Происшествия

Ярославна пыталась продать комнату и лишилась 250 тысяч рублей

Мошенники списали деньги с ее банковской карты
Полина Вачнадзе
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Будьте бдительны - злоумышленники используют одни и те же уловкиБудьте бдительны - злоумышленники используют одни и те же уловкиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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64-летняя жительница Дзержинского района лишилась 250 тысяч рублей, потому что сообщила мошенникам реквизиты своей банковской карты. Ярославна разместила на сайте объявлений информацию о продаже комнаты. Ей позвонила женщина, которая представилась покупательницей. Она якобы захотела оставить залог и убедила продавца назвать ей реквизиты банковской карты, куда можно скинут предоплату. В итоге хозяйка жилья не только не получила деньги, но и лишилась своих кровных. Четверть миллиона исчезли в неизвестном направлении.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что пострадать от действий мошенников можно как приобретая товар, так и продавая его.

Чтобы сохранить при себе свои деньги нужно соблюдать простые правила:

- не переводите в качестве предоплаты деньги. Помните - осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара. Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой;

- никому не называть конфиденциальные данные банковской карты. Используйте иные альтернативные способы оплаты.

Будьте бдительны - злоумышленники используют одни и те же уловки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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