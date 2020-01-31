Выпуск «Ревизорро» о Ярославле покажут в эти выходные
Ведущая Ксения Милас проверила кафе, ресторан, гостиницу и пекарню
Фото предоставлено Ольгой Зарецкой
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Выпуск программы о Ярославле выйдет на одном из федеральных каналов уже в пятницу.
В нашем городе ведущая проверила кафе «Шашлык-Машлык», пекарню «Мельница», ресторанно-гостиничный комплекс «Лума» и вернулась в ресторан «Пенаты», куда уже однажды наносила визит.
В прошлый раз здесь Ксению Милас встретили не очень радушно, в этот раз общение прошло не так напряженно. Какие недочеты и достоинства местных заведений выявила ведущая, прошли ли они ее проверку на чистоту и качество, узнаем уже скоро.
ИСТОЧНИК KP.RU