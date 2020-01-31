2020-01-31T19:02:37+03:00
Общество

Выпуск «Ревизорро» о Ярославле покажут в эти выходные

Ведущая Ксения Милас проверила кафе, ресторан, гостиницу и пекарню
Полина Вачнадзе
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Фото предоставлено Ольгой ЗарецкойФото предоставлено Ольгой Зарецкой
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Выпуск программы о Ярославле выйдет на одном из федеральных каналов уже в пятницу.

В нашем городе ведущая проверила кафе «Шашлык-Машлык», пекарню «Мельница», ресторанно-гостиничный комплекс «Лума» и вернулась в ресторан «Пенаты», куда уже однажды наносила визит.

В прошлый раз здесь Ксению Милас встретили не очень радушно, в этот раз общение прошло не так напряженно. Какие недочеты и достоинства местных заведений выявила ведущая, прошли ли они ее проверку на чистоту и качество, узнаем уже скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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