Рыбинского космонавта Алексея Овчинина наградили орденом Мужества
Вручил награду Президент РФ Владимир Путин
Алексей Овичнин получил награду за мужество и высокий профессионализмФото: Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Церемония награждения прошла в четверг, 30 января. Высокую награду из рук главы государства Алексей Овчинин получил за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга при возникновении внештатной ситуации на космодроме Байконур.
Напомним, что в октябре 2018 года, при запуске корабля «Союз МС-10» произошла аварии, в результате кораблю пришлось вернуться на Землю. Овчинин вместе со своим американским коллегой, который также удостоился награды, отправились на МКС уже в марте 2019-го, полет прошел успешно.
ИСТОЧНИК KP.RU