2020-01-31T18:39:06+03:00
Общество

Рыбинского космонавта Алексея Овчинина наградили орденом Мужества

Вручил награду Президент РФ Владимир Путин
Полина Вачнадзе
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Алексей Овичнин получил награду за мужество и высокий профессионализмАлексей Овичнин получил награду за мужество и высокий профессионализмФото: Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Церемония награждения прошла в четверг, 30 января. Высокую награду из рук главы государства Алексей Овчинин получил за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга при возникновении внештатной ситуации на космодроме Байконур.

Напомним, что в октябре 2018 года, при запуске корабля «Союз МС-10» произошла аварии, в результате кораблю пришлось вернуться на Землю. Овчинин вместе со своим американским коллегой, который также удостоился награды, отправились на МКС уже в марте 2019-го, полет прошел успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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