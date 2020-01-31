Житель Тутаева взял у знакомой деньги, хотел отправиться в Москву за парикмахерским креслом для нее, но потратил все на себя
С 28 по 31 января 2018 года 35-летний житель Тутаева сказал своей знакомой, что собирается поехать в Москву и купить для нее парикмахерское кресло, этажерку, кушетку и телевизор. На это он попросил 35 тысяч рублей, и еще 15 тысяч рублей на билеты.
Доверчивая женщина вручила приятелю 50 тысяч рублей, но он ни вещей, ни денег она обратно не получила.
По факту мошенничества в значительном ущербе было возбуждено уголовное дело.
– С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Мошенник полностью признал свою вину, раскаялся, явился с повинной и полностью возместил ущерб. Также у него есть маленький ребенок и нет отягчающих обстоятельства.
Все это суд учел при назначении наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU