В Ярославле собираются строить водоочистное сооружение на набережной Волги

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:25:41+03:00

По планам коллектор должен быть в районе завода «Красный Маяк»

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В мэрии Ярославля обсудили вопрос строительства водоочистных сооружений ливневой канализации на нижнем ярусе набережной Волги в районе «Красного Маяка». По словам мэра Ярославля Владимир Волкова, сейчас это одно из самых экологически неблагополучных мест областного центра.

- Действующий Суринский коллектор представляет собой большую трубу, куда поступают поверхностные стоки от промышленных предприятий, а также с территории города. Сделано его предпроектное обследование и выбрана технология производства работ. В этом году приступим к проектированию, - сообщал глава Ярославля.

Цель проекта: сокращение доли загрязненных сточных вод, которые поступают в Волгу. Но есть сложности. На данном этапе они связаны с месторасположением коллектора, его близостью к воде и технической укрепленностью самих сооружений.

- Сейчас берегоукрепление выполнено с помощью анкеров и шпунтов Ларсена. На время строительства его придется демонтировать. По окончании работы будет воссоздан тот вид, который был до строительства, - пообещал главный проектировщик Павел Гребенщиков.

В 2021 году проект должен пройти все согласования и войти уже в федеральный проект «Оздоровление Волги».

ИСТОЧНИК KP.RU