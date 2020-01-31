В школе Ярославля нашли нарушения в питании детей

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:08:17+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проверил, как в одной из школ Ярославля организовано питание детей.

Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, например, не тот температурный режим подачи горячей пищи, отклонения в массе порций, кроме того, некоторые блюда разогревали. Помимо этого, в столовой не было суточных проб и сотрудники образовательного учреждения не смогли предоставить проверяющим двухнедельное меню. Также у школы отсутствовал контракт на питание детей с пищевыми особенностями.

- Указанные нарушения недопустимы. В установленные законом сроки будет вынесено мотивированное заключение, - резюмировал детский омбудсмен Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU