В Ярославской области таксист отдал машину пассажиру
Судебные приставы помогли местной жительнице взыскать с виновника ДТП материальный ущерб. Женщина попала в ДТП, виновником которого стал таксист, ехавший на высокой скорости. Потерпевшая обратилась с иском в суд, таксиста признали виновным и обязали выплатить 173 тысячи рублей. Но отдавать деньги мужчина не спешил.
Судебные приставы предупредили должника о последствиях, которые его ждут, если он не выплатит деньги в установленный срок. Серьезно к словам приставов мужчина не отнесся. И, как оказалось, зря.
Приставы арестовали машину таксиста и передали ее на торги. Торги проводили дважды, но желающих купить автомобиль не нашлось. Торги признали несостоявшимися.
- Тогда потерпевшей предложили забрать автомобиль в счет погашения долга, и она согласилась, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU