Рыбинцы старше 50 лет могут бесплатно получить новую профессию
Рыбинцы предпенсионного возраста могут пройти специальную программу профессионального обучения и дополнительного образования. Курсы проводит местный колледж городской инфраструктуры. В этом году можно получить профессию каменщика, пекаря, слесаря-сантехника, парикмахера, повара и закройщика. Все занятия бесплатные.
Специальная программа профессионального обучения и дополнительного образования утверждена до 2024 года. Каждый желающий может бесплатно освоить новую специальность или повысить имеющуюся квалификацию.
Все подробности можно узнать на сайте образовательного учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU