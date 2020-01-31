Рыбинцы старше 50 лет могут бесплатно получить новую профессию

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:20:30+03:00

Каждый желающий может бесплатно освоить новую специальность или повысить имеющуюся квалификацию Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть вариант стать каменщиком, пекарем, слесарем, парикмахером, поваром или закройщиком

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Рыбинцы предпенсионного возраста могут пройти специальную программу профессионального обучения и дополнительного образования. Курсы проводит местный колледж городской инфраструктуры. В этом году можно получить профессию каменщика, пекаря, слесаря-сантехника, парикмахера, повара и закройщика. Все занятия бесплатные.

Специальная программа профессионального обучения и дополнительного образования утверждена до 2024 года. Каждый желающий может бесплатно освоить новую специальность или повысить имеющуюся квалификацию.

Все подробности можно узнать на сайте образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU