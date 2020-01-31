Машина опрокинулась, три человека погибли. В Ярославле будут судить водителя, который сидел за рулем этого автомобиля

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:05:55+03:00

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ДТП произошло летом прошлого года. 13 июля на улице Автозаводской автомобиль «Кио Рио» наехал на ограждение и перевернулся. Три пассажира машины – мужчины от 30 до 33 лет – скончались на месте аварии. Сам водитель 1981 года рождения и 18-летняя девушка-пассажир были с травмами доставлены в больницу.

Следствие установило, что в момент ДТП водитель «Кио» был пьян. В ходе следствия проведены медицинская, автотехническая, судебно-психиатрическая экспертизы, установлены все обстоятельства аварии. В отношении ярославца, сидевшего за рулем, возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет рассматриваться в суде.

- Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU