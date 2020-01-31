Почему в Переславском районе вдоль трассы перестали светить фонари?

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:02:45+03:00

Фонари установили только в этом году Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Переславском районе на трассе в деревне Василево в этом году установили и подключили фонари. Местные жители обрадовались: стало светло и безопасно. Но прошло совсем немного времени, и светить перестало. Тогда наши читатели обратились за помощью в редакцию КП-Ярославль.

Мы выяснили, что федеральную трассу М-8 уже передали области, а вот с освящением случились заминки.

– Фонари пришлось отключить, потому что деньги из федерального бюджета тратить на региональную дорогу нецелесообразно, – рассказал директор ярославского филиала Упрдор «Холмогоры» Сергей Зуев. – А вот Ростехнадзор подписать акт приема пока не успел, у них загрузка большая.

Несмотря на то, что дата приема еще не назначена, жителям осталось ждать недолго. Осталось лишь преодолеть бумажную волокиту.

Да будет свет!

ИСТОЧНИК KP.RU