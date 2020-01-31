2020-01-31T12:02:45+03:00
Общество

Почему в Переславском районе вдоль трассы перестали светить фонари?

Из-за бумажной волокиты страдают жители местной деревни
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Фонари установили только в этом годуФонари установили только в этом годуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Переславском районе на трассе в деревне Василево в этом году установили и подключили фонари. Местные жители обрадовались: стало светло и безопасно. Но прошло совсем немного времени, и светить перестало. Тогда наши читатели обратились за помощью в редакцию КП-Ярославль.

Мы выяснили, что федеральную трассу М-8 уже передали области, а вот с освящением случились заминки.

– Фонари пришлось отключить, потому что деньги из федерального бюджета тратить на региональную дорогу нецелесообразно, – рассказал директор ярославского филиала Упрдор «Холмогоры» Сергей Зуев. – А вот Ростехнадзор подписать акт приема пока не успел, у них загрузка большая.

Несмотря на то, что дата приема еще не назначена, жителям осталось ждать недолго. Осталось лишь преодолеть бумажную волокиту.

Да будет свет!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разрыв шаблонов: воспоминания ресторатора о походе в первый в СССР «Макдональдс»
«Ростелеком» дарит школьникам две недели бесплатных занятий
В Ярославле собираются строить водоочистное сооружение на набережной Волги
В школе Ярославля нашли нарушения в питании детей
В Ярославской области таксист отдал машину пассажиру
Рыбинцы старше 50 лет могут бесплатно получить новую профессию
Машина опрокинулась, три человека погибли. В Ярославле будут судить водителя, который сидел за рулем этого автомобиля
Почему в Переславском районе вдоль трассы перестали светить фонари?
На самом видном месте. Должница прятала свою машину в центре Ярославля
МЧС предупреждает: возможны подтопления городов и населенных пунктов Ярославской области
«Супы варить учись, а не за руль садись»: как ярославские мужчины унижают женщин на дорогах
Должник из Ярославской области отдал полмиллиона рублей, чтобы не лишиться иномарки
В Ярославской области увеличится размер пособия на погребение
В трех ярославских школах сделают ремонт по идеям учеников
В Ярославле пьяная уголовница с подвеской, похожей на нож, ограбила магазин
В Ярославле в апреле планируют открыть обновленный сектор Добрынинского моста
В Семибратове мужчина на «Кадиллаке» сбил мальчика. Ребенок госпитализирован
«Локомотива» впервые в сезоне побеждает «Торпедо», причем, за один 1-й период
Плюс одна фобия: под Ярославлем на полном ходу перевернулся КАМАЗ с огромными бетонными плитами
В Ярославле ДПС остановили машину, полную нелегалов. Один из них ударил сотрудника, чтобы не покидать страну
Счастливая история. Ярославец выплатил долг по алиментам, восстановил родительские права и забрал дочь домой
Ярославца будут судить за поддельные права, купленные на сайте
В Ярославской области следователи провели «Урок Мужества» для воспитанников детдома
Ярославские энергетики приступили к ремонтной программе
В Ярославле полицейские доставили домой потерянного деда, который шел по развязке Юбилейного моста
В Ярославле буйного соседа пришлось обезвреживать при помощи ОМОНа