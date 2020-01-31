На самом видном месте. Должница прятала свою машину в центре Ярославля

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:39:34+03:00

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Арестом и изъятием машины закончилась операция по розыску должницу и ее имущества, которое женщина тщательно скрывала.

Ярославна задолжала банку более 50 тысяч рублей и кредитной организации пришлось обращаться в суд. Но и после судебного решения женщина не торопилась гасить долги. Приставы ограничили ее в выезде за границу, а также попытались взыскать деньги с ее счетов. Но эти меры никак не подействовали на должницу. Более того, женщина как будто растворилась в воздухе вместе со своей машиной, поэтому и ее, и автомобиль объявили в розыск.

Транспортное средство нашли там, где не ожидали – на парковке в самом центре Ярославля. Если в ближайшее время хозяйка авто не найдется, машину выставят на торги и с вырученных денег погасят долги.

ИСТОЧНИК KP.RU