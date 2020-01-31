МЧС предупреждает: возможны подтопления городов и населенных пунктов Ярославской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:35:49+03:00

Вот так сейчас выглядит Волга. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

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Как сообщает Главное Управление МЧС России по Ярославской области, в регионе наблюдается подъем уровня воды в Горьковском водохранилище до неблагоприятных уровней. На остальных водохранилищах гидрологическая обстановка в норме.

В зоне риска находятся низменности, подтопления возможны в Рыбинском, тутаевском, Ярославском и Некрасовском районах, а также в Ярославле и Рыбинске. Социально-значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления, по данным спасателей, не попадают.

Среднесуточные сбросы в Рыбинского гидроузла составили 2544 кубических м/с, с Угличского – 620 кубических м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU