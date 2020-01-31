МЧС предупреждает: возможны подтопления городов и населенных пунктов Ярославской области
Как сообщает Главное Управление МЧС России по Ярославской области, в регионе наблюдается подъем уровня воды в Горьковском водохранилище до неблагоприятных уровней. На остальных водохранилищах гидрологическая обстановка в норме.
В зоне риска находятся низменности, подтопления возможны в Рыбинском, тутаевском, Ярославском и Некрасовском районах, а также в Ярославле и Рыбинске. Социально-значимые и потенциально опасные объекты в зону подтопления, по данным спасателей, не попадают.
Среднесуточные сбросы в Рыбинского гидроузла составили 2544 кубических м/с, с Угличского – 620 кубических м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU