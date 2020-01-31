«Супы варить учись, а не за руль садись»: как ярославские мужчины унижают женщин на дорогах

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:22:37+03:00

И что все-таки делать, если машина ушла в занос

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В Ярославле на Тормозном шоссе серебристая «десятка» вылетела в кювет. Это случилось вечером, примерно в 11 часов. Обошлось без пострадавших, и девушка-водитель в соцсетях поблагодарила неравнодушных людей, которые помогли достать автомобиль из сугроба.

Но на этом история не закончилась. Местные «учителя» и асы водительского мастерства стали учить виновницу ДТП жизни.

– Есть золотое правило со времён учёбы: с газом в поворот только идиот, – пишут мужчины в комментариях и отправляют даму варить супы.

– И не надо жать со всей дури на тормоз, но это уже не для женщин, – с высоты своего опыта высказываются представители мужского пола.

Помимо гендерных оскорблений и откровенного буллинга были в комментариях и зерна конструктива.

Терпеливые мужчины объяснили девушке, что входить в поворот на переднеприводной машине нужно на ровном газу, а когда автомобиль уже вышел из поворота – поддать газу. Если занос все-таки случился, то нужно повернуть руль в сторону заноса и газом выровнять автомобиль. Когда вы понимаете, что ДТП уже не избежать, ни в коем случае не выезжайте на встречку. Максимально снизьте скорость и уходите на обочину. Помните, что водитель и пассажиры всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU