2020-01-31T11:22:37+03:00
Происшествия

«Супы варить учись, а не за руль садись»: как ярославские мужчины унижают женщин на дорогах

И что все-таки делать, если машина ушла в занос
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: Подслушано в ЯрославлеФОТО: Подслушано в Ярославле
Изменить размер текста:

В Ярославле на Тормозном шоссе серебристая «десятка» вылетела в кювет. Это случилось вечером, примерно в 11 часов. Обошлось без пострадавших, и девушка-водитель в соцсетях поблагодарила неравнодушных людей, которые помогли достать автомобиль из сугроба.

Но на этом история не закончилась. Местные «учителя» и асы водительского мастерства стали учить виновницу ДТП жизни.

– Есть золотое правило со времён учёбы: с газом в поворот только идиот, – пишут мужчины в комментариях и отправляют даму варить супы.

– И не надо жать со всей дури на тормоз, но это уже не для женщин, – с высоты своего опыта высказываются представители мужского пола.

Помимо гендерных оскорблений и откровенного буллинга были в комментариях и зерна конструктива.

Терпеливые мужчины объяснили девушке, что входить в поворот на переднеприводной машине нужно на ровном газу, а когда автомобиль уже вышел из поворота – поддать газу. Если занос все-таки случился, то нужно повернуть руль в сторону заноса и газом выровнять автомобиль. Когда вы понимаете, что ДТП уже не избежать, ни в коем случае не выезжайте на встречку. Максимально снизьте скорость и уходите на обочину. Помните, что водитель и пассажиры всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разрыв шаблонов: воспоминания ресторатора о походе в первый в СССР «Макдональдс»
«Ростелеком» дарит школьникам две недели бесплатных занятий
В Ярославле собираются строить водоочистное сооружение на набережной Волги
В школе Ярославля нашли нарушения в питании детей
В Ярославской области таксист отдал машину пассажиру
Рыбинцы старше 50 лет могут бесплатно получить новую профессию
Машина опрокинулась, три человека погибли. В Ярославле будут судить водителя, который сидел за рулем этого автомобиля
Почему в Переславском районе вдоль трассы перестали светить фонари?
На самом видном месте. Должница прятала свою машину в центре Ярославля
МЧС предупреждает: возможны подтопления городов и населенных пунктов Ярославской области
«Супы варить учись, а не за руль садись»: как ярославские мужчины унижают женщин на дорогах
Должник из Ярославской области отдал полмиллиона рублей, чтобы не лишиться иномарки
В Ярославской области увеличится размер пособия на погребение
В трех ярославских школах сделают ремонт по идеям учеников
В Ярославле пьяная уголовница с подвеской, похожей на нож, ограбила магазин
В Ярославле в апреле планируют открыть обновленный сектор Добрынинского моста
В Семибратове мужчина на «Кадиллаке» сбил мальчика. Ребенок госпитализирован
«Локомотива» впервые в сезоне побеждает «Торпедо», причем, за один 1-й период
Плюс одна фобия: под Ярославлем на полном ходу перевернулся КАМАЗ с огромными бетонными плитами
В Ярославле ДПС остановили машину, полную нелегалов. Один из них ударил сотрудника, чтобы не покидать страну
Счастливая история. Ярославец выплатил долг по алиментам, восстановил родительские права и забрал дочь домой
Ярославца будут судить за поддельные права, купленные на сайте
В Ярославской области следователи провели «Урок Мужества» для воспитанников детдома
Ярославские энергетики приступили к ремонтной программе
В Ярославле полицейские доставили домой потерянного деда, который шел по развязке Юбилейного моста
В Ярославле буйного соседа пришлось обезвреживать при помощи ОМОНа