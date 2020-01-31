В Ярославской области увеличится размер пособия на погребение

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:35:52+03:00

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С 1 февраля размер социального пособия на погребения увеличится до 6124 рублей. Индексация составит 178 рублей или 3%.

Выплачивается данная сумма человеку, который оплатил ритуальные услуги, при этом, это не обязательно должен быть родственник умершего. Чтобы получить компенсацию необходимо обратиться:

- в Пенсионный фонд РФ, если умерший был неработающим пенсионером;

- по последнему месту работы гражданина, если на момент смерти он работал (в том числе был работающим пенсионером);

- в органы социальной защиты населения, если человек не работал и не получал пенсию.

Следует помнить, что пособие на погребение выплачивается лишь в том случае, если человек, который занимался организацией похорон, отказался от бесплатного захоронения. За пособием следует обратиться в течение полугода со дня смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU