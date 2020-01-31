В трех ярославских школах сделают ремонт по идеям учеников

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:39:38+03:00

Все проекты-победители будут исполнены до 1 сентября Фото: Мэрия Ярославля

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Ремонт пройдет в школах №49, 81 и 7. В первой отремонтируют столовую, во второй – обустроят зону отдыха, в третьей – сделают уличную спортивную площадку. Эти школы – пилотные, они участвуют в новом направлении проекта «Решаем вместе!» - «Школьное инициативное бюджетирование». Учащиеся 9-11 классов предложили свои идеи по благоустройству своего образовательного учреждения, а другие ученики выбрали среди них лучшую.

Например, в школе №81 решили сделать рекреацию – зону отдыха, комфортное место в школьном коридоре на третьем этаже, где можно спокойно провести время между уроками.

- Мы хотим, чтобы это место стало островком уюта. Для полезного времяпрепровождения на стенах будут нанесены цитаты известных деятелей науки, - рассказали авторы проекта ученики 11 А класс Алена Лохнина и Иван Ахлестин.

Здесь проведут отделочные работы стен и пола, заменят двери и установит новую мебель.

Все проекты-победители будут исполнены до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU